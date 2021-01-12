Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları!
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları!

12.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:42
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları!

Türk müziği için önemli seslerden biri olan ve Arif Susam birçok albüm çıkarmış, filmde rol almıştır. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları!

Sahnesi, bestesi, filmleri ile başarılı isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları!

ARİF SUSAM KİMDİR?

Arif Susam, 1956, Elazığ doğumlu Türk taverna müziği şarkıcısıdır. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Bir ekol yarattığını düşünenler bulunur. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl aralıksız sahne almıştır. İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir. Arif Susam Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne almıştır. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant'ta sahne almıştır.

ARİF SUSAM ŞARKILARI!

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden - Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

Best Of Arif Susam (2020)

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