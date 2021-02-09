Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! İpek Tanrıyar kimdir?

Ekranların sevilen ismi İpek Tanrıyar bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! İpek Tanrıyar kimdir?

Her gün birbirinden değerli konukları ağırlayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı bugün konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat izle! İpek Tanrıyar kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 9 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?

Nur Ertürk,

Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen,

İpek Tanrıyar

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980, İstanbul, Türk oyuncu ve manken. 1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.