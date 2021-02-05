Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle! Selim Yuhay kimdir?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle! Selim Yuhay kimdir?

05.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:48
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle! Selim Yuhay kimdir?

Ünlü Türk Mimar, Kanal D ekranlarında Evim Şahane programı ile gördüğümüz başarılı isim Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında, eğitimi!

Televizyonların sevilen, başarılı mimarı Seli Yuhay, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu. Peki, SElim Yuhay kimdir, kaç yaşında, eğitimleri neler? Tüm soruların cevabı haberimizde.

SELİM YUHAY KİMDİR?

Selim Yuhay,23 Mayıs 1972, İstanbul doğumlu Ünlü Türk mimar. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Kendi alanında farklı mimari proje çözüm yaklaşımları ve kendine özgü çizgisiyle kısa zaman da dikkat çekti. Bunlara ek olarak Kanal D kanalında ekibiyle beraber Evim Şahane programının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D, 2012 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Evim Şahane programını 19 Ağustos 2015 tarihinde yayından kaldırmıştır. Selim Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştı. Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergilerini de açmıştır. 2016 yılında TV8'de yayınlanan Güle Güle Oturun programıyla ekranlara geri dönmüştür.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 5 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?

Hakkı Bulut,

Selim Yuhay,

Çiğdem Öğütçü,

Sude Öğütçü

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