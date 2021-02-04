Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Yiğit Dören kimdir?

4 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Yiğit Dören kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Yiğit Dören kimdir?

Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Yiğit Dören kimdir, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Perşembe STAR TV Canlı İzle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

YİĞİT DÖREN KİMDİR?

Muğla doğumlu başarılı isim Yiğit Dören, Çocuklar Duymasın dizisi oyuncu Gülnihal Demir'in oğludur. Birçok filmde rol alan isim kurduğu kast ajansı ile sinema, dizi ve reklam sektörüne oyuncu yetiştiriyor.

YİĞİT DÖREN DİZİ VE FİLMLERİ

Avanak Dedektör, Çocuklar Duymasın, Bozkırda Bir Çiçek, Baba Ocağı, Kavak Yelleri gibi yapımlarda rol almıştır.

DEMET VE AKALIN İLE SABAH SABAH 4 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ KONUKLARI KİMLER?

Ayça Kaya,

Ayşe Dinçer,

Gülnihal Demir