Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Serap Kunak kimdir? Serap Kunak eğitimi!

İki kitabı bulunan Serap Kunak kimdir? Serap Kunak eğitimi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim?

Başarıları ile dikkat çeken isim Serap Kunak bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Serap Kunak kimdir? Serap Kunak eğitimi!

SERAP KUNAK KİMDİR?

Op. Dr. Feridun Kunak'ın eşi Serap Kunak kimdir? Güzellik Uzmanı, Yaşam Koçu, Sanatçı ve tiyatrocu Serap Kunak, 1970 doğumludur. Eşi ile birlikte televizyon programlarında eğitici bilgiler vermektedir. Özellikle son dönemlerde ekranlarda bitkisel tarifleri ile cilt bakımı konusunda bayanların dikkatini çekmiştir.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Coşkun Sabah,

Feridun Kunak,

Serap Kunak