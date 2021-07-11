Demet Tuncer kimdir? Demet Tuncer kaç yaşında, nereli?

Demet Tuncer, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bir zamanların ilgiyle izlenen dizisi Çocuklar Duymasın 'dan tanıdığımız Demet Tuncer, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Peki, Demet Tuncer kimdir? Demet Tuncer kaç yaşında, nereli?

Birçok dizi ve filmde rol alan Çocuklar Duymasın' ın Mary'si Demet Tuncer'in hayatı merak ediliyor. Tuncer'i en son rol aldığı dizi 2018 yılında yayınlanan Nefes Nefese'dir. Peki, hayatı merak konusu olan Demet Tuncer kimdir? Demet Tuncer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

DEMET TUNCER KİMDİR?

Demet Tuncer Tanrıöver, 1975 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.

Lise eğitiminden sonra 1993-1997 yılları arasında Amerika'nın New Mexico eyaletinde oyunculuk eğitimini tamamladı. Atv'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide oynayan Tuncer, Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı eserinde geçen Ester karakterini BBC radyosunda seslendirdi. Demet Tuncer birçok müzikalde oynamış olup sanatçının seslendirdiği bazı şarkılar da bulunmaktadır. Sanatçı 2009 yılında Gogol Bordello şarkısı olan ve Türkçesi Müfide İnselel tarafından bestelenen "Dur Bakalım" şarkısına klip çekmiştir. 2010 yapımı sinema filmi Yahşi Batı'da ise İngiliz bir kadını canlandırdı.

Filmografisi

2002 - Çocuklar Duymasın - Mary - (TV Dizisi)

2005 - Çocuklar Duymasın - Mary Hanım - (TV Dizisi)

2009 - Prenses ve Kurbağa - Tiana (Seslendirme) - (Film)

2010 - Yahşi Batı - Mary Ann - (Film)

2017 - Çocuklar Duymasın - Mary (Konuk Oyuncu) - (TV Dizisi)

2017 - Tatlı Şeyler - Sönmez Abla - (Film)

2018 - Nefes Nefese - (TV Dizisi)

DEMET TUNCER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Demet Tuncer, 1975 doğumlu olup 46 yaşındadır.