Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi
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Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi
Hürriyet - Haberler | Magazin

BAŞ BAŞA YEMEKİbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işadamı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan, ancak bu evliliği de sona eren Demet Şener, gönlünü yine iş dünyasından bir isme; Tolga Arman'a kaptırdı.

BAŞ BAŞA YEMEK

İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işadamı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan, ancak bu evliliği de sona eren Demet Şener, gönlünü yine iş dünyasından bir isme; Tolga Arman'a kaptırdı. Çift önceki akşam Etiler'deki Paper Moon'daydı.

ARKA KAPIDAN ÇIKIŞ

Romantik dakikalar geçirdikleri restoranda geç saatlere kadar kalan Demet Şener ve Tolga Arman, çıkışta mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. Ancak planları işe yaramadı, ikili objektiflerden kaçamadı.

İddiaya göre Demet Şener ve Tolga Arman çocukları vasıtasıyla tanıştı. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, Tolga Arman'ın kızıyla arkadaş. Kızlarının arkadaş toplantısında birkaç kere bir araya gelen Şener ve Arman, bir süre sonra özel olarak görüşmeye başladı.  Kendi lojistik firması olan Tolga Arman'la uyumlu bir birliktelik yakalayan Demet Şener'in çok mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında...

ESKİ EŞİYLE DE BARIŞTI!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay ayrıldıktan beş yıl sonra bir araya geldi. Oğulları Ömer'in geçirdiği kaza sonrası buluşan aile zor günleri geride bıraktı. Şener yaptığı açıklamada; "Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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