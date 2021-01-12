Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı
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Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı

12.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:56
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı

2019 yılında büyük bir aşkla nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti bugün sessiz sedasız adliyeye giderek tek celsede boşandı.

Büyük bir aşk yaşayarak evlilik kararı alan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti 21 Haziran 2019 yılında dünya evine girmişti. Aşklarını sürekli göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çifti bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlendiklerini her fırsatta belirten çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu ileri sürüldü.

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı
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