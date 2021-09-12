Demet Şener: Türk kadını daha bakımlı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Sarayı'ndaki Rumeli Salonu'nda düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Şener, muhabirlerle de sohbet etti.

Eski model, "Türkiye'deki kadınlar genel olarak çok bakımlı. Yunanistan ve Amerika'da da yaşadım. Bizler onlardan çok daha temiz ve bakımlıyız. Biz kadınlar tüm bakımları kendimiz için yapıyoruz, erkekler için değil" dedi.

İşadamı Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman'ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay'ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı: "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış."

Hürriyet - Magazin Haberleri