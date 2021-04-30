Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu
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Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu

Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

43 Yaşındaki eski model Demet Şener son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli' den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Şener'in İbrahim Kutluay ile olan ilk evliliğinden İrem ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler gözlerine inanamadı. 15 yaşındaki İrem'e ; 'Güzelliğini annesinden boyunu babasından almış' yorumları geldi.

Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çocukları sosyal medyayı salladı. Özellikle kızları İrem'in annesi ile olan benzerliği dikkat çekti. Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmışlardı. Cenk Küpeli' nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmişti. Şener'in yaptığı açıklamalarda bunu doğrulamıştı.

Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu

Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Sosyal medyada çocuklarıyla birlikte verdiği pozlarda kızı İrem'i görenler inanamadı.

'NE ZAMAN BU KADAR BÜYÜDÜN?'

Demet Şener sosyal medyada kızı ve oğlunu paylaştı; Kızı İrem güzelliğiyle gündem oldu

Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken İrem Kutluay annesinin boyunu geçti. Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Demet Şener kızı ile pozuna; 'Ne zaman bu kadar büyüdün? Seni çok seviyorum güzel kızım' notunu düştü. İrem özellikle de annesinin çocukluğuna benzetiliyor.

Burak Akdoğan
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