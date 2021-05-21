Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!
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Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!

Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaki ofisinden çıkarken görüntülendi. Şener, "Eski eşiniz Cenk Küpeli ile barıştınız mı?" sorusuna bomba bir cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli'den 13 Ocak'ta boşanmıştı. Ayrılık nedeni, Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi Şener'in ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı.

Son günlerde Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin yeniden barıştığı iddia ediliyordu. Nişantaşı'nda tek başına görüntülenen Demet Şener'e bu iddia soruldu.

"KÖTÜ AYRILMADIK"

Demet Şener, "Cenk Küpeli ile barıştınız mı?" sorusuna, "Cenk ile halen görüşüyoruz. Biz kötü ayrılmadık. Onun yanı sıra kendisiyle halen iş yapıyoruz. Bu gayet doğal." cevabını verdi.

"AŞK KOLAY KOLAY BİTMEZ"

Eski manken, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hala devam ediyor" diyerek kafaları karıştırdı.

Sözlerini sürdüren Şener, "Cenk benden hiç vazgeçmedi. Yeniden ilişki konusunda istekli. Evlilik şart değil. Allah yolumuzu bir çizdiyse, devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Cenk Küpeli'nin, bir hafa içinde iki kez eski eşi Demet Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelmesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!
Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!
Demet Şener'den olay yaratan Cenk Küpeli itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

Demet Şener, boşandığı Cenk Küpeli'yi unutamıyor! 'Aşık mısınız?' sorusuna verdiği cevapla barışma sinyali yaktı
Demet Şener, boşandığı Cenk Küpeli'yi unutamıyor! "Aşık mısınız?" sorusuna verdiği cevapla barışma sinyali yaktı
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