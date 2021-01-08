Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı
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Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı

08.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:00
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı

İlişkilerini gözlerden uzak tutan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi. Daha önce paylaşım yapmayan ikiliden Demet Özdemir, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde "Zeynep" karakterini canlandıran Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle aşkları ortaya çıkmıştı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Yeni yılın ilk aşk bombası olarak tarihe geçen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkından yeni fotoğraf geldi. Daha önce paylaşım yapmayan ikiliden Demet Özdemir, Instagram hesabının hikayeler bölümünden sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Özdemir paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

OĞUZHAN KOÇ İLİŞKİYİ DOĞRULAMIŞTI

Daha önce Instagram hesabından bir açıklama yapan Oğuzhan Koç, ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı. 35 yaşındaki şarkıcı paylaşımında, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o fotoğraf:

Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı
Haber Yorumları (2)
ANGARALI: Sevgili nedir pek anlayamıyorum açıklarmısınız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ENJEKTOR: vayyyyyyy bee habere bak. . . ülke olarak rahatladık. . aboooooo
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500
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