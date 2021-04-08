Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!
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Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Özdemir şimdilik sanal gelin!

İlişki için tarih biçenlere bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram'dan takip etmeye başladı.

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İlişki için tarih biçenlere bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram'dan takip etmeye başladı. Şimdilik sanal olarak gelin olmaya kabul eden Kıymet Hanım, Özdemir ile yemekte buluşmak istiyormuş.

Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir ile buluşma sonrası aralarındaki ilişki hangi seviye taşınacak merak konusu.

Kaynak: Hürriyet

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