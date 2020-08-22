Demet Özdemir, Pantene'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti! Pantene saçı dönüşümü ile kadınları en iyi haline dönüştürüp, aynaya her baktıklarında kendilerini daha iyi hissetmelerini amaçlayan Pantene, yeni Pro-V Miracles Uzun ve Güçlü ailesi için Demet Özdemir ile yeni bir reklam kampanyasına imza attı. Güzel oyuncu, yeni Pantene Pro-V Miracles Uzun ve Güçlü ailesi ile bambu gibi güçlü uzayan saçlarıyla büyülüyor.

Dünyanın bir numaralı saç bakım kremi markası1 Pantene, marka elçisi Demet Özdemir ile yeni Pro-V Miracles Uzun ve Güçlü ailesi için reklam filmi çekti. İçeriğindeki Pro-V formülü, biyotin ve bambu sayesinde saç dökülmesini azaltmaya ve saçların %100 daha güçlü uzamasına yardımcı olan yeni seri ile bu yaz uzun olacak! Kaynak: Snob Magazin