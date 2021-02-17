Demet Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Demet Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Demet Özdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Demet Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Demet Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir (d. 26 Şubat 1992; Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura (dizi), Çilek Kokusu, No.: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

HAYATI VE KARİYERİ

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

FİLMOGRAFİ

Tut Sözünü

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Sana Bir Sır Vereceğim

Kurt Seyit ve Şura

Çilek Kokusu

No.:309

Erkenci Kuş

Doğduğun Ev Kaderindir