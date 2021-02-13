Demet Özdemir'den o iddialara cevap geldi!

Ünlü oyuncu Demet O¨zdemir, "Dogˆdugˆun Ev Kaderindir" dizisinin setinden c¸ıkarken go¨ru¨ntu¨lendi. Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşama kararı aldığı iddiasına yanıt verdi. Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyor? Ünlü oyuncunun fake hesabı var mı? İşte Demet Özdemir'in açıklamaları...