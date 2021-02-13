Demet Özdemir'den o iddialara cevap geldi!
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Demet Özdemir'den o iddialara cevap geldi!

13.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:50
Demet Özdemir'den o iddialara cevap geldi!

Ünlü oyuncu Demet O¨zdemir, "Dogˆdugˆun Ev Kaderindir" dizisinin setinden c¸ıkarken go¨ru¨ntu¨lendi. Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşama kararı aldığı iddiasına yanıt verdi. Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyor? Ünlü oyuncunun fake hesabı var mı? İşte Demet Özdemir'in açıklamaları...

Demet O¨zdemir, Ogˆuzhan Koc¸ ile paylas¸tıgˆı fotogˆraflara gelen gu¨zel yorumlardan dolayı c¸ok mutlu oldugˆunu söyledi.

'AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ'

Güzel oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşayacağı iddialarını ise, "Aynı evde yaşamak gibi bir durumuz yok" diyerek yalanladı.

Kaynak: Snob Magazin

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