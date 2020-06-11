Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Aynı günde hem dudağından arı sokan hem de merdivenden düşen Demet Evgar, hastaneden döndükten sonra eğlenceli bir video çekti. Oyuncu, Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını kendisini sokan arı için uyarlayarak seslendirdi.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, aynı günde hem iki kez arı tarafından sokuldu hem de merdivenden düştü. Başına gelen talihsizlikleri takipçileriyle paylaşan Evgar, arı soktuğu için şişen dudaklarıyla alay etti. Başarılı isim şimdi de kendisini sokan arı için şarkı besteledi.

BAŞINA GELENLERİ TİYE ALDI

Demet Evgar, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla, hem dudağından hem de ayağının üstünden sokan arıyı, hem de merdivenlerden yuvarlanıp düşmesini mizahi bir dille anlatınca Twitter'da TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.

"ARIYLA İNSANMIŞÇASINA ÖPÜŞMEYE BAŞLADIM"

Arı soktuğu için hastaneye giden başarılı oyuncu, evine döndüğünde Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısını kendisini sokan arı için uyarladı. Şarkı sözlerinde ise şu cümleler yer aldı: "Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı"