Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı. Geceye birçok ünlü isim katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Organizatör Mustafa Bozkurt'un hazırladığı gecede Demet Akalın ve Okan Kurt 10. yıllarını kutladı. Demet Akalın en özel gecesinde dostlarıyla keyifli anlar yaşadı. Etiler'de kendisinin de sahne aldığı mekanda adeta bir düğün gibi hazırlanan gecede Demet Akalın ve Okan Kurt'u sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Geceye katılan ünlüler arasında Alişan, Buse Varol, Ceylan, Emirkan, Fettah Can, Esra Balamir, Doğancan, Özlem Yıldız, Deha Bilimler, Elif Karlı gibi isimler vardı. By Mustafa Organizasyon'un sahibi Mustafa Bozkurt, Demet Akalın ve Okan Kurt çiftine ömür boyu mutluluklar dilerken yakında basın mensuplarına çok büyük bir sürprizinin olacağını dile getirdi.

(Aslı Aktaş Aksoy/ İHA)