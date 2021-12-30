Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı. Geceye birçok ünlü isim katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Organizatör Mustafa Bozkurt'un hazırladığı gecede Demet Akalın ve Okan Kurt 10. yıllarını kutladı. Demet Akalın en özel gecesinde dostlarıyla keyifli anlar yaşadı. Etiler'de kendisinin de sahne aldığı mekanda adeta bir düğün gibi hazırlanan gecede Demet Akalın ve Okan Kurt'u sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Geceye katılan ünlüler arasında Alişan, Buse Varol, Ceylan, Emirkan, Fettah Can, Esra Balamir, Doğancan, Özlem Yıldız, Deha Bilimler, Elif Karlı gibi isimler vardı. By Mustafa Organizasyon'un sahibi Mustafa Bozkurt, Demet Akalın ve Okan Kurt çiftine ömür boyu mutluluklar dilerken yakında basın mensuplarına çok büyük bir sürprizinin olacağını dile getirdi.

(Aslı Aktaş Aksoy/ İHA)

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden görkemli 10. yıl kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title