Demet Akalın ve Alişan, yeni sezonda Star TV'de program yapacak
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Demet Akalın ve Alişan, yeni sezonda Star TV'de program yapacak

Magazin dünyasının ünlü isimleri Demet Akalın ve Alişan, birlikte televizyon programı yapacak. Yeni sezon için Star TV ile anlaşan ikili, bugün buluştukları kanal binasında sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Demet Akalın ve Alişan, yeni sezonda Star TV'de program yapacak
06.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:35

Demet Akalın ile 6 yıllık bir küslüğün ardından barışan Alişan birlikte televizyon programı yapacak.

Yeni sezon için Star TV ile anlaşan ikili, bugün buluştukları kanal binasında sevenlerine müjdeyi verdi.

Demet Akalın ve Alişan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan programda alanında ünlü konukları stüdyoda ağırlayacak, magazin gündemini belirleyen başlıkları ele alacak, izleyenlere pratik ve ekonomik lezzetler sunacak.

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği program hafta içi her gün canlı yayında Star TV'de olacak.

Demet Akalın ve Alişan, yeni sezonda Star TV'de program yapacak
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