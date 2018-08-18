Demet Akalın, Takipçisinin Çirkin Yorumuna Maruz Kalan Özlem Yıldız'a İlginç Yorumla Moral Verdi

Sosyal medya paylaşımının altına "Ünlü erkeklerle yatıp para kazanıyor" diyen takipçisinin yorumuna çok sinirlenen Özlem Yıldız, manidar bir paylaşım yaptı. Yıldız, paylaşımında çirkin yorum yapanlara serzenişte bulundu.

DEMET AKALIN ARKADAŞINA YORUMLA MORAL VERDİ

Özlem Yıldız'ın takipçisinin çirkin yoruma maruz kalmasına sanatçı dostalrı tepkisiz kalmadı. Demet Akalın'ın yorumu ise en dikkat çeken yorumlardan biriydi. Akalın Yıldız'a " Ay sen o zavallılara niye canını sıkıyorsun .... onları kim köpek ya" diyerek arkadaşını teselli etti. Selin Ciğerci de Özlem Yıldız'a yorumla destek verdi.

"Dün yazılan ve ıkı gundur haber olan o yoruma karsın ...Bugun ayakları uzerınde kendi çabasıyla duran en buyuk dileği oğlunu mutlu görmek olan bir anneyim.Yazın basında yapılan 'nereden nereye halk teknelerine biniyor 'haberlerine gülüp geçtiğim gibi bu kez maalesef geçemiyorum.Soruyorum çunku neden bu mutsuzluk ?başkalarının hayatına hele ki namusuna dil uzatmak .Ünlü olmak elbette bedeller doğuruyor 20 yıldır bunun bilinciyle cok yoğruldum.Ama kımse karsındakıne bu kadar rahat sonunun nereye vardığını bıle bılmedıgı cumlelerı neden kurar .Sunu soyluyorum bu benım yolum ...İçinizdeki mutsuzlukları ,kıskanclıkları,kini ,nefreti kusmak ıstıyorsanız baska careler arayın ...Ama once guzel düşünün ,kalbinizi temizleyin."