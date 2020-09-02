Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu Birlikte program sunduğu Alişan ile yemek çıkışı görüntülenen Demet Akalın, koronavirüs nedeniyle şüpheleri olduğundan kızı Hira için sigortalı ve maaşlı öğretmen tuttu.

Şimdilerde yakın dostu Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın, şarkıcıyla Etiler'deki bir restoranda çıkarken görüntülendi. Samimi açıklamalar yapan Akalın, kızının eğitimi hakkında da konuştu.

"SİGORTALI, MAAŞLI HOCA TUTTUM"

Habertürk'te yer alan habere göre: Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Hira'nın okuluyla ilgili "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kızının ismi için "Plaka bozmak istemiyorum" esprisi yapan Alişan, konunun başka yerlere kaydığını ve bu konuda haksız yere linç yediğini belirtti. Alişan, konuyla ilgili, "Ya öyle bir espri yaptım. Hakikaten bu sosyal medyada çok geri zekalı var" şeklinde konuştu.