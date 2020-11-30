Demet Akalın 'Kahır' şarkı sözleri nelerdir? Demet Akalın'ın yeni şarkısı nedir? Sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Kahır' çıktı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Saatler önce yüklenen şarkı 100 bin izlenmeye yaklaştı. Peki Demet Akalın 'Kahır' şarkısının sözleri nelerdir? Kahır şarkı sözleri nedir? Kahır şarkısı hakkında bilgiler!

Demet Akalın'ın Kahır şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki Kahır sözleri nelerdir, ne zaman çıktı, klibi hakkında bilgiler!

DEMET AKALIN 'KAHIR' ŞARKI SÖZLERİ

Ahlarımız kaldı yerde

Zaman hiç durmaz

Yollarımız varmaz şu kapıya

Yorgunuz kıştan

Tan yeri işte durur o güneş

Hikayemiz kahır yazdan

Yan

Artık yok bir mevsimin yan

Dön eski bahara inan

Kalbinin ağrısını gör elâ gözlüm

Dayan artık

Görmedim ki sende olanı

Kalp unutturmaz

Kitap yazmaz bende olanı

Ses gelmez yardan

Alış dostum yalnızlığına

Güvendiğin eder candan

DEMET AKALIN 'KAHIR' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Demet Akalın'ın yeni şarkısı saatler önce Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri Sıla ve Ali Enis'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Sıla Gençoğlu, Ali Enis Diyapoğlu

Müzik: Murat Yeter

Düzenleme: Murat Yeter

Yönetmen: Ahmet Can Tekin

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın (d. 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "biten bir ilişkinin ardından eski sevgiliye meydan okuyan" şarkılarla müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak on yıl boyunca tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.