Demet Akalın'ın kızı Hira 7 yaşında
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Demet Akalın'ın kızı Hira 7 yaşında

06.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 07:42
Demet Akalın'ın kızı Hira 7 yaşında

Demet Akalın, önceki gün 7 yaşına giren kızı Hira için doğum günü partisi organize etti.

Demet Akalın, önceki gün 7 yaşına giren kızı Hira için doğum günü partisi organize etti. "Miraculous" (Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi) adlı çizgi film temalı organize edilen partiye Akalın'ın yakın dostları ile Hira'nın arkadaşları katıldı. Pandemiden dolayı evinin bahçesinde parti veren şarkıcı, doğum günü pastasını ise Instagram'dan el yapımı pasta satışı yapan Hayalet Pasta Evi'ne hazırlattı. Hira'nın arkadaşlarıyla gün boyunca eğlendiği kutlamada Akalın da dostlarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Hürriyet

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