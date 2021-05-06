Demet Akalın'dan Faruk K.'ya "Hadi Bakalım" vefası

Şarkıcı Faruk K.'nın yeniden yorumladığı "Hadi Bakalım" şarkısında ünlü Yıldız Demet Akalın konuk sanatçı olarak yer aldı.

Şarkıcı Faruk K.'nın yeniden yorumladığı "Hadi Bakalım" şarkısında ünlü Yıldız Demet Akalın konuk sanatçı olarak yer aldı. Şarkının bir bölümünü okuyan Akalın'ın sürprizinde yıllar önce bir imzanın etkili olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, Faruk K.'ya yeniden yorumladığı "Hadi Bakalım" şarkısında eşlik etti. Demet Akalın'a jesti için teşekkür eden Faruk K., yıllar önce aralarında geçen o konuşmayı ve imzayı anlattı.

Demet Akalın'ın müzik piyasasına girdiği yıllarda kendisi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Faruk K., "Ben buna bir demet vefa diyorum. Almanya konserinden dönerken uçakta; sen bir gün çok ünlü bir yıldız olacaksın, ilk imzanı bana atar mısın? demiştim. O da 'Canım arkadaşım hep birlikte nice büyük başarılarda beraber olalım. İlk imzamı sana atıyorum. Sevgilerimle' yazarak bir peçeteye imza atmıştı.

21.03.2001 yılından beri sakladığım bu imzalı peçeteyi kendisine gönderdim. Sonrada benim şarkımda küçükte olsa bana eşlik eder misin? Ricasında bulundum. Demet mesajıma hemen döndü. Stüdyoya geldi ve şarkıyı okudu. Demet Akalın Gerçek bir dosttur. Vefalıdır ki bu büyük kalbi ve vefayı ben tekrar görmüş oldum. Tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Sözleri unutulmaz söz yazarı Aysel Gürel'e, müziği hafızalara kazınan eserlerde imzası olan Onno Tunç'a ait "Hadi Bakalım"ın yeni düzenlemesi ise başarılı aranjör Erhan Bayrak, tarafından yapıldı. Faruk K. Hadi Bakalım şarkısının enerjisine uygun rengarenk fotoğrafları ise ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar tarafında çekildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı