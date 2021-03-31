Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu

Her günleri birlikte geçen yakın dostlar Demet Akalın ile Esra Balamir'in arasına kara kedi girmişti. Akalın ve Balamir'in neden küs oldukları belli oldu

1/1 Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu

Vaktisiz Horoz'un haberine göre; Esra Balamir, clubhouse uygulamasındaki kendi açtığı odada, Demet Akalın'la neden küstüklerini anlattı. 20 yıldır arkadaş olan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın'la Esra Balamir'in küsme sebebi Okan Kurt'un koronavirüs olmasıymış. O gün evinde tadilat olan ve üstü başı toz içinde olan Esra Balamir, Okan Kurt'un haberini alır almaz Demet Akalın'ı aramış olsa da, evindeki tadilat işlerinden ve ustalarla ilgilendiğinden dolayı beş saat süreyle Demet Akalın'ı arayamamış ve hal hatır soramamış. Evinde tadilat olduğu için akşam arkadaşının evine giden ve Demet Akalın'ı beş saat sonra aramadığı için, duruma sinirlenen Akalın, "Şimdi mi aklına geldi?" demiş ve Balamir'le arkadaşlığını bitirmiş. İkil, bu olaydan sonra Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Akalın ile Esra Balamir'in neden küs oldukları belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:25:52. #1.15#
title