Demet Akalın hamile mi? Demet Akalın'ın kaç çocuğu var?

2014 yılında iş insanı Okan Kurt ile dünya evine giren Demet Akalın, canlı yayında "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Bu kapsamda Demet Akalın hamile mi? sorusu da yanıt buldu. Peki, Demet Akalın'ın kaç çocuğu var?

Demet Akalın hamile mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Demet Akalın, Kanal D'nin merakla takip edilen yarışma programıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, programın ardından Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. Gündeme gelen röportajın ardından "Demet Akalın hamile mi?" sorusu da yanıt buldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DEMET AKALIN HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Ankara'da doğdu, Mersin'de büyüdü. Kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık okurken inşaatta devam etme kararı aldı. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı. 2012 yılında kendisinden 10 yaş büyük olan ünlü popçu Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Demet Akalın, "İkinci çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi:

"İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor." yanıtını verdi. Böylece hamilelik iddialarını da yalanladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.