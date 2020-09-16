Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
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Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, binlerce beğeni alan paylaşımına "Estetiksiz fena değilim. İnanmayan Hira'ya baksın" notunu ekledi.

16.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:35

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

ESTETİKSİZ HALİNİ PAYLAŞTI

48 yaşındaki Demet Akalın, estetiksiz görüntüsünü ilk kez sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal halinin de kötü olmadığını belirten Akalın, paylaşımına "İnanmayan Hira'ya baksın" notunu düştü. Demet Akalın'ın söz konusu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

ÜNLÜ İSİMLER DE YORUM YAPTI

Öte yandan, Akalın'ın paylaşımına ünlü isimlerden de yorum geldi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu paylaşıma "Ya seni yerim" yorumunu yaparken, şarkıcı Seda Sayan ise kalp emojisi ile tepki verdi.

Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
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