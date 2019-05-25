Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel
Demet Akalın, şarkısını tekrar seslendiren Ceylan Koynat'ın şarkısını YouTube'dan kaldırttı.
Şarkıcı Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın Ateş albümünde yer alan "Yekten" isimli şarkısını seslendirdi. Ancak Ceylan Koynat, Demet Akalın'ın engeli ile karşılaştı. Akalın, genç şarkıcının şarkısını YouTube'dan kaldırttı.
TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ
Koynat daha önce de sosyal medya hesabında şarkıyı seslendirmiş ancak Demet Akalından bir tepki gelmemişti.
Ceylan Koynat, instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini dile getirdi. Genç şarkıcı, Demet Akalın'a "1 Saattir telefonum susmuyor Demet Akalın kaldırdım videoyu rahat ol. Ben okudum diye ne kıymetli oldu ya şarkı. Sizin alkışlayacak çok güzel olmuş diyecek yüreğiniz yok malesef! " şeklinde göndermede bulundu.
AKALIN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Son dönemde küs olduğu kişilerle tek tek barışan, aynı zamanda yeni albüm yapan sanat camiasından rakiplerine destek olan Demet Akalın'ın, bu hareketi şaşırttı. Yaşanan bu olaylardan sonra Demet Akalın tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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demetdede sankı albummu yok ne rezıllık lenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şarkıda emek var, böyle yaparsa olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cici kız demet aınl kimse baş edememiş sen ve etrafındaki insatgram fenomenleri mi baş edecek yanlış ata oynuyorsunuz şarkıyı 2 ay sonra söyleseydin srun yoktu albüm cıkalı olmuş 3 hafta emek hırsızığından başka bişey değil intagramda yoruma kapatmakla kaçamazsın doğdurlardanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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niye şaşırttı kadın daha klip çekmeden okumuş çok becerikliyse söz müzik yapıp kendi şarkısını söylein kıymetli tabiiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ne yüzsüz kadın ... Hem emek hırsızı hem arsız ...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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