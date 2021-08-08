Demet Akalın: Çok üzgünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Akalın: Çok üzgünüm

Demet Akalın: Çok üzgünüm
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Herkes canla başla orman yangınlarının sönmesi için çaba sarf ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da yangın boyunca gerekli ihtiyaçlar için seferber oldu.

Geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takılan Akalın, açıklamalarda bulundu. Öğle saatlerinde İstinye'de alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı basın mensuplarının objektiflerine poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Ülkemizin son günlerde yaşadığı üzücü orman yangınlarında etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyaları düzenleyen başarılı şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha yaşatmasın, devam eden yangınlarda inşallah en kısa sürede söner ve insanlar rahat bir nefes alır" dedi. Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Demet Akalın, vale noktasından yeni aracını teslim alırken muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini de kabul etti. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan aracına binen Akalın, gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Demet Akalın: Çok üzgünüm

Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşarak isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Demet Akalın, Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşarak isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet Akalın: Çok üzgünüm - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 14:17:02. #1.15#

title