Demet Akalın: Çok üzgünüm

Türkiye'nin yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Herkes canla başla orman yangınlarının sönmesi için çaba sarf ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da yangın boyunca gerekli ihtiyaçlar için seferber oldu.

Geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takılan Akalın, açıklamalarda bulundu. Öğle saatlerinde İstinye'de alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı basın mensuplarının objektiflerine poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Ülkemizin son günlerde yaşadığı üzücü orman yangınlarında etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyaları düzenleyen başarılı şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha yaşatmasın, devam eden yangınlarda inşallah en kısa sürede söner ve insanlar rahat bir nefes alır" dedi. Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Demet Akalın, vale noktasından yeni aracını teslim alırken muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini de kabul etti. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan aracına binen Akalın, gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin