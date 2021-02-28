Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz
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Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz

28.02.2021 03:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 03:13
Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz

Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'a destek vereceğini duyurdu.

Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'a destek vereceğini duyurdu. 2018 yılında eski eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen Akalın, şu açıklamayı yaptı: "Evime haciz geldiğinde iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece birkaç arkadaşım vardı. O durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. O haciz borcu bende. Biz Alişan'la senin bütün evinin eşyalarını alacağız."

NE OLMUŞTU?

Her şeyimi kaybettim

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hic¸bir s¸eyim kalmadı" dedi. 'Ugˆras¸tım didindim yaptırdım' diyen C¸ılgın Sedat ayakta durmakta gu¨c¸lu¨k c¸ekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hic¸bir s¸eyim kalmamıs¸" diyerek go¨zyas¸larına bogˆuldu.

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Kaynak: Hürriyet

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