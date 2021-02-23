Demet Akalın, Beyonce tasarımı takımına ödediği ücretle gündem oldu
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Demet Akalın, Beyonce tasarımı takımına ödediği ücretle gündem oldu

23.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:13
Demet Akalın, Beyonce tasarımı takımına ödediği ücretle gündem oldu

Koronavirüsü atlatır atlatmaz kaldığı yerden programına devam eden Demet Akalın, kombini için ödediği ücretle gündem oldu. Akalın, programında giydiği Beyonce tasarımı takımı için 3 bin 147 lirayı gözden çıkardı.

Arkadaş gurubuyla birlikte Uludağ'a tatile gittikten sonra koronavirüse yakalan şarkıcı Demet Akalın, hastalığı atlatır atlatmaz, programına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Alişan ile birlikte Star TV ekranlarından izleyiciye seslenen ünlü şarkıcı, programda tercih ettiği kombininin fiyatıyla gündem yarattı.

3 PARÇADAN OLUŞAN TAKIMI İÇİN PARAYA KIYDI

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce'nin tasarladığı koleksiyona ait bir takımı tercih eden ünlü sanatçı, eşofman altı için 1.249 TL, eşofman üstü için 1.169 TL, üzerine giydiği body için ise 729 TL ödedi. Tercih ettiği takıma ödediği ücretle sosyal medyada gündem yaratan Demet Akalın, sık sık kıyafetlerine harcadığı paralarla gündem yaratıyor.

Demet Akalın, Beyonce tasarımı takımına ödediği ücretle gündem oldu
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