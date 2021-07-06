Demet Akalın aşı oldu
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Demet Akalın aşı oldu

Demet Akalın aşı oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı, Çeşme Devlet Hastanesi'nde çekilen bu kareyi Instagram'da paylaştı: "Covid aşı sıramız geldi, koşa koşa geldik olduk. Acısız. İnşallah şifası da gelir. Aşı olmadan bu iş bitmeyecek.

Şarkıcı, Çeşme Devlet Hastanesi'nde çekilen bu kareyi Instagram'da paylaştı:

"Covid aşı sıramız geldi, koşa koşa geldik olduk. Acısız. İnşallah şifası da gelir. Aşı olmadan bu iş bitmeyecek. Bunu herkes ve başta doktorlarımız söylüyor. Mutlu ve daha sağlıklı günlere inşallah."

Kaynak: Hürriyet

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