Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel
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Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

Demet Akalın, geçtiğimiz gün Okan Kurt ile birlikte Vadİstanbul'da objektiflere takıldı

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41
Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

Ayrı ayrı arabalar ile geldikleri Vadİstanbul'da Hünkar Restorant'ta arkadaşları ile birlikte yemek yedi.

Sonrasında vale noktasından arabasını alan çiftten , ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap vererek, "Biraz önce canlı yayından çıktık her şey çok güzel gidiyor yeni şarkı 'Ala' için tepkiler çok güzel." dedi.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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