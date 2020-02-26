Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41

Ayrı ayrı arabalar ile geldikleri Vadİstanbul'da Hünkar Restorant'ta arkadaşları ile birlikte yemek yedi.

Sonrasında vale noktasından arabasını alan çiftten Demet Akalın, ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap vererek, "Biraz önce canlı yayından çıktık her şey çok güzel gidiyor yeni şarkı 'Ala' için tepkiler çok güzel." dedi.& ;& ;



