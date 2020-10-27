Demba Ba'dan, Fransız gazeteciye "Parisliler İstanbul'da güvende olacak" cevabı
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Demba Ba'dan, Fransız gazeteciye "Parisliler İstanbul'da güvende olacak" cevabı

27.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:12
Demba Ba'dan, Fransız gazeteciye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, "Parisliler İstanbul'da güvende olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, "Parisliler İstanbul'da güvende olacak." yanıtını verdi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir'de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir." yorumu yaptı.

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014'ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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