Deliha konusu nedir? Bu akşam TV'de Deliha hangi kanalda? Deliha oyuncuları kimler?

Deliha filmi sinemanın ardından TV ekranlarında izlkeyiciyle buluşmaya devam ediyor. Senaryosunu Gupse Özay yazarken, yönetmenliğini Hakan Algül üstlendi. Deliha filmi konusu nedir? Bu akşam TV'de Deliha hangi kanalda? Deliha oyuncuları kimler? Deliha nerede çekildi? Deliha ne zaman çekildi? Deliha izle... Deliha oyuncuları haberimizde.

Deliha konusu nedir? Bu akşam TV'de Deliha hangi kanalda? Deliha oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Zeliha' adında genç bir kızın aşkı arayışını ekrana getiren Deliha filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Gupse Özay, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı gibi oyuncularla ekrana gelen filmin yapımcılığını Necati Akpınar yürütüyor. Deliha nerede çekildi? Deliha ne zaman çekildi? Deliha izle...

DELİHA KONUSU NEDİR?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.

BU AKŞAM DELİHA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Deliha filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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DELİHA OYUNCULARI

Hayatının aşkını basit bir totem ile bulduğunu düşünen saf ve bir o kadar da komik Deliha ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Deliha filmi oyuncuları arasında ise şu isimler yer alıyor:

Gupse Özay - Deliha/ Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolunde yer aldığı komedi filmi Deliha'nın birinci filmi, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde çekildi.

DELİHA FİLMİ KONUSU

Türkiye'de ilk kez bir kadın komedi oyuncusu kendi yazdığı karakteri beyazperdeye taşıdı.

Deliha; biraz deli, çok matrak ve sahiden temiz kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı filmde Deli kız Zeliha'nın hikâyesi arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açar ve işler sarpa sarar. Zeliha aşkı bulabilecek mi?