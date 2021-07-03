Deliha Gupse Özay kimdir? Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi?
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Deliha Gupse Özay kimdir? Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi?

Deliha Gupse Özay kimdir? Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi?
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Başarılı oyuncu Gupse Özay hakkında Gupse Özay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi? Soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. İşte, Gupse Özay hayatı hakkında detayları sizler için derledik.

Gupse Özay kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi?

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Türk oyuncu ve senarist Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

Gupse Özay, Barış Arduç ile evlidir.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2005- Sessiz Gece

2011 2014 - Yalan Dünya

2014 - Deliha (Film)

2015 - Ters Yüz (Film)

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Deliha Gupse Özay kimdir? Gupse Özay evli mi, eşi kim? Gupse Özay Barış Arduç ne zaman evlendi? - Haberler
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