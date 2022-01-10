Deliha filmi oyuncuları kim? Deliha filmi konusu, oyuncuları ve Deliha özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deliha filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deliha konusu, özeti ve Deliha oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deliha filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Deliha filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliha filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliha konusu nedir, Deliha oyuncuları kimler ve Deliha özeti gibi konuları inceliyoruz.
DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Türkiye'de ilk kez bir kadın komedi oyuncusu kendi yazdığı karakteri beyazperdeye taşıdı. Deliha, biraz deli, çok matrak ve sahiden temiz kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı filmde Deli kız Zeliha'nın hikâyesi arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açıyor ve işler karışıyor.DELİHA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Hakan Algül
Oyuncular:
Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2014 (106 dk)
Vizyon Tarihi: 14 Kasım 2014 Cuma
Senaryo: Gupse Özay
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