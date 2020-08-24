Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Gupse özay'ın yaptığı Deliha 2 filmi oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi konusu nedir? Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi?
24.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:24

Deliha 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Gupse Özay yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Deliha 2 filmi tüm detayları ile haberimizde.

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatından çok iş hayatına odaklanan konusu ile Deliha 2 seyirci karşısına çıktı.Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay Deliha Zeliha

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar Fatma

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Şeyma Gökşenli

Caner Alkaya

Ali Atlan

Hüseyin Elçi

Erol Serçe

Betal Özay

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı.

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi

İlgili Haberler

Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Kelebekler filmi nerede çekildi?
Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Kelebekler filmi nerede çekildi?
Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?
Zaman Makinesi 1973 filmin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncu kadrosu kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi?
Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?
Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi konusu nedir? Aile Şerefi kaç yılında çekildi?

Manşet

Haberler

Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Güncel
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu Magazin
MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor
15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor
Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı
Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Fatih Dönmez Berat Albayrak Hacı Bektaş Veli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Jose Sosa Caner Erkin Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 09:24:28. #1.14#
title