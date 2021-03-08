Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Deli mi ne yotuber Fester!

"Deli mi nedir?" kanalının sahibi olan Abdü, iki tartışma konusuyla gündeme gelmişti. Süper kupa finalinde yaşananlardan sonra Abdü'nün kim olduğu merak konusu oldu. Aynı zamanda Türk youtuberlardan olan Fester Abdü "deli mi ne" olarak da anılıyor. Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Deli mi ne yotuber Fester! için haberimize göz atın!

"Deli mi nedir?" kanalının sahibi olan Abdü, iki tartışma konusuyla gündeme gelmişti. Süper kupa finalinde yaşananlardan sonra Abdü'nün kim olduğu merak konusu oldu. Aynı zamanda Türk youtuberlardan olan Fester Abdü "deli mi ne" olarak da anılıyor. Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Deli mi ne youtuber Fester! Hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde!

DELİ Mİ NE KİMDİR?

Ali Abdüsselam Yılmaz ya da bilinen adıyla Fester Abdü, Türk YouTuber ve Deli Mi Ne? kanalının sahibi. Yılmaz'ın yönettiği kanal, 9. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalı olmaktadır.

FESTER ABDÜ KİMDİR? DELİ Mİ NE YOTUBER FESTER!

Yılmaz, 1993 yılında Adana'da doğdu. Yılmaz, 1.74 metre boyunda olup, 74 kilodur. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.

Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu.2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi çeşitli medya kuruluşları tarafından haber yapılmasına sebep oldu.

Fester Abdü adına çıkan haber sonucunda tartışmalar yaşanmıştır. Abdü hakkında iki tartışma söz konusudur: Birincisi tazminat tartışması, ikincisi ise süper kupa finalinde sahaya atlaması tartışmasıdır.

Tazminat tartışması

2019 yılının Temmuz ayında Abdüsselam Yılmaz, Show TV adlı televizyon kanalına, kanalın kendi videolarını izinsiz kullanması ve hakaret içerikli yayınlarda bulunması gerekçesi ile dava açtı. Dava sonucunda Show TV'nin Yılmaz'a 1 milyon 434 bin TL manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Show TV ise bu iddiayı yalanladı.

Süper Kupa Finali'nde sahaya atlaması

Ağustos 2019'da Yılmaz, iki İngiliz kulüp Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'da oynanmış UEFA Süper Kupası Finali'nde sahaya atladı. Yılmaz ile kendisinin sahaya atlamasını videoya çeken 4 diğer kişi gözaltına alındı. Medya kuruluşlarının yanı sıra Enes Batur gibi YouTube ünlüleri tarafından da eleştirilen Yılmaz'ın abone sayısında bu olaylar neticesinde azalma meydana geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2020'de YouTuber hakkında iddianame hazırladı. UEFA Süper Kupası Finali'nde sahaya atlayan Yılmaz ve diğer üç arkadaşı hakkında (Yılmaz için: Yasak alanlara girme; diğer üç arkadaşı için: Suça yardım), bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.