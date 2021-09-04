Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim? Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!

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DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır, kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir. Kemal Sunal'dan unutulmaz bir komedi klasiği.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular:Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, İhsan Yüce

Tür: Komedi, Komedi

Yapım Yılı: 1986 (86 dk) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.