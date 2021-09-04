Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim? Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim? Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!

Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim? Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deli Deli Küpeli filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deli Deli Küpeli konusu, özeti ve Deli Deli Küpeli oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deli Deli Küpeli filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Deli Küpeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Deli Küpeli filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Deli Küpeli konusu nedir, Deli Deli Küpeli oyuncuları kimler ve Deli Deli Küpeli özeti gibi konuları inceliyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır, kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir. Kemal Sunal'dan unutulmaz bir komedi klasiği.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular:Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, İhsan Yüce

Tür: Komedi, Komedi

Yapım Yılı: 1986 (86 dk) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Ali Öztürk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları kim? Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:25:10. #1.15#

title