Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!
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Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deli Deli Küpeli filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deli Deli Küpeli konusu, özeti ve Deli Deli Küpeli oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deli Deli Küpeli filminin detayları…

Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli oyuncuları ve Deli Deli Küpeli özeti!
09.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:07

İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Deli Küpeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Deli Küpeli filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Deli Küpeli konusu nedir, Deli Deli Küpeli oyuncuları kimler ve Deli Deli Küpeli özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır, kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir. Kemal Sunal'dan unutulmaz bir komedi klasiği.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, İhsan Yüce

Tür: Komedi, Komedi

Yapım Yılı: 1986 (86 dk)

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