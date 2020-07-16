Dekorasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla dekorasyon mu, dekarasyon mu? Dekorasyon ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "dekorasyon". Peki, dekorasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre dekarasyon mu, dekorasyon mu yazılır?

Dekorasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dekorasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Dekorasyon nasıl yazılır? Dekorasyon mu, dekorasyon mu? TDK'ya göre dekorasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE DEKORASYON NASIL YAZILIR? Dekarasyon: Yanlış Dekorasyon: Doğru TDK'YA GÖRE DEKORASYON NE DEMEK? dekorasyon Fransızca décoration 1. isim Dekor yapma işi. 2. isim Bir yeri süsleme.