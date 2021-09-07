Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
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Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kolombiya'da yaşayan Anne Isabel Castro isimli 3 annesi kadın, veli toplantısından apar topar atıldı. Toplantıdan atılmasının, aşırı kıyafeti olduğunu söyleyen kadın, yaşadığı duruma sosyal medya hesabından isyan etti. Castro, kıyafetlerinin normal olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen alanların başında eğitim geldi. Salgında aşılama çalışmalarının artmasıyla birlikte okullar da kapılarını açmaya başladı. Kolombiya'daki bir okulda ise ilginç bir olay yaşandı. Anne Isabel Castro isimli 3 annesi kadın, çocuğunun veli toplantısından aşırı kıyafeti nedeniyle atıldığını iddia etti.

ÖNCE NEDEN ÇIKARILDIĞINI ANLAMADI

Dekolteli bir bluz ve yırtık bir kot pantolon giyerek toplantıya katılmaya çalışan Castro, koronavirüs kurallarına uyduğunu ve bunun için bir maske taktığını belirtti. Toplantıdan neden çıkarıldığını önce anlamadığını söyleyen kadın daha sonra bunun kıyafeti için olduğunu anladı.

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

"KENDİMİ AYRIMCILIĞA UĞRAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Castro söz konusu kıyafetini sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları söyledi:

"Evden ayrıldım ve aynada kendime baktığımda iyi giyindiğimi düşündüm. Kot pantolon ve oldukça sıradan olduğunu düşündüğüm bir bluz giydim. Bir çalışan bana 'böyle gelemezsin' dedi. Daha sonra da bir öğretmen aynı cümleyi kurdu ve okuldaki kuralları okumamı gerektiğini söyledi. Kendimi ayrımcılığa uğramış hissediyorum çünkü kimsenin bir başkasını işaret etme, yargılama veya eleştirme hakkı yok"

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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