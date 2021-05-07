Dekan Yardımcısı Akademisyen'den Şehit Kütüphanesine kitap desteği

Beykent Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak vazife yapan; aynı üniversite de İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak hizmet veren Dr. Asuman Kutlu; Körfez'de Şehitler Kütüphanesi için, kendisine ait 165 kitabı bağışladı.

Bağışladığı kitapların Adını- Yazarını ve Yayınevini gösteren listeyi imzalı bir şekilde kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazeteci Mustafa Eranıl'a teslim eden Dr. Asuman Kutlu, böyle güzel ve anlamlı bir hizmeti gerçekleştiren ve destek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz'ün vesilesi ile kitapları teslim eden Dr. Asuman Kutlu, kurulacak kütüphane ile ilgili kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazetci Mustafa Eranıl'dan bilgi aldı.Bilgi verenMustafa Eranıl ise, 'Verdiğiniz bu kitap desteğinden dolayı teşekkür eder; bilime ve insanlığa sağlayacağınız çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim' dedi.

KAMAPNAY DEVAM EDİYOR

Kampanyanın bayram sonrasına kadar devam ettiğini belirten Mustafa Eranıl, kitap desteğinde bulunacak insanların kendisiyle 05332520975 numaralı telefondan irtibata geçebileceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler