DEKAFOK GÖZLEM MERKEZİ'NE 'ENGELSİZ VE ÇOCUK DOSTU ALAN' KURULACAK

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) Manavgat Mendirek bölgesindeki Bilgi Gözlem Merkezi, Şehir Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından 'Engelsiz ve Çocuk Dostu Alan' izni alınarak atölye haline dönüştürülecek.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) Manavgat Mendirek bölgesindeki Bilgi Gözlem Merkezi, Şehir Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından 'Engelsiz ve Çocuk Dostu Alan' izni alınarak atölye haline dönüştürülecek. Merkezde bu yıl 30 bin öğrenciye çevre ve doğa bilinci aşılanacak.

Manavgat'ın 65 kilometrelik sahil bandında caretta yuvalama sahalarının korunması amacıyla faaliyet gösteren DEKAFOK, 2021 yılında 2 bin 150 yuvadan 100 binin üzerinde yavru carettanın denize ulaşmasını sağladı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, iki ayda 3 bin 800 öğrenciye yerinde eğitim verdiklerini belirtti. Akyol, 2022 yılında Manavgat'ta 30 bin öğrenciye çevre bilinci dersi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Dernek olarak 'Duymayan Kalmasın' projesiyle bioçeşitliliği ve sosyal sorumluluk bilincini kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Akyol, gençlerde çevre bilincini arttırmayı istediklerini söyledi. Farkındalık faaliyetleriyle Manavgat sahillerinde çöpte yüzde 80 oranında azalma görüldüğünü belirten Akyol, "Önceki yıl 930 olan caretta yuvalama sahaları 2 bin 150'ye ulaştı. Sahillerimizin izole edilmesi, temizlenmesi, geri dönüşüm, plastik kapak, yenilenebilir enerji, eğitim, öğretim, engelliler gibi birçok başarılı projeye imza attık. Şehir Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi 'Engelsiz ve Çocuk Dostu Alan' olabilmesi için gerekli izin alındı. Çalışma başlatıldı ve atölye haline dönüştürülüyor" diye konuştu.