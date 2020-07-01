İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
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İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti

29 Nisan'da yaşanan olayda, şüpheli Adnan Y.'nin parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunu, kağıt topladığı el arabasının arkasına bindirerek sakin bir yere götürdü. Şahıs, kız çocuğunun kaçmaya çalışması üzerine darbedip istismarda bulundu.

İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
01.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:03

İstanbul Beyoğlu'nda parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğu, kağıt toplayıcısı 48 yaşındaki Adnan Y. tarafından el arabasına bindirilerek ıssız bir noktaya götürüldü. Şahıs, kız çocuğunu önce darbedip ardından cinsel istismarda bulundu. Olay esnasında bölgede çekim yapan 3 kişi tarafından görülünce kaçmaya başlayan şahıs yakalandı. Olay sonrası tutuklanan şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇEKİM YAPAN ÜÇ KİŞİ SESİNİ DUYDU

Sabah'ın haberine göre İddianamede, olay sırasında bölgede çekim yapan 3 tanık K.Y., R.Z.H. ve Y.K.'nin talihsiz kızın ağlama sesini duyması üzerine sesin geldiği yöne doğru gittiklerini anladıkları kaydedildi. Görgü tanıklarının müdahaleleri üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı bu sırada olayı cep telefonuna kaydettikleri ifade edildi.

ŞÜPHELİ, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Talihsiz çocuğun annesi adamdan şikayetçi olurken Adnan Y.'nin alınan savunmasında ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Savcılık, tutuklanan şüphelinin "Cinsel Amaçla Çocuğa Karşı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından cezalandırılması talep etti.

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