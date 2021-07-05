Dehşet dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Dehşet dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Dehşet dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de eski eşi Sedat Köse tarafından önce darp edilen, daha sonra av tüfeği ile ağır yaralanan Fadime Dede'nin yaşadığı dehşet anlarına ait kamera görüntülerine ulaşıldı.

Eskişehir'de eski eşi Sedat Köse tarafından önce darp edilen, daha sonra av tüfeği ile ağır yaralanan Fadime Dede'nin yaşadığı dehşet anlarına ait kamera görüntülerine ulaşıldı.

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Sedat Köse, önceki gün 2 çocuk annesi eski eşi Fadime Dede'yi önce darp etmiş, daha sonra da tüfekle ağır yaralamıştı. Olay yerinin iki arka sokağında eski eşini yaraladığı tüfekle intihar eden Sedat Köse'nin, yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fadime Dede'ye yaşattığı dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Sedat Köse, eski eşi Fadime Dede'yi oturduğu apartmanın karşısında bir süre bekliyor. Fadime Dede'nin gelmesiyle peşinden giderek tartışmaya başlayan Sedat Köse, apartmana kaçan eski eşinin ardından içeri giriyor. Bir süre sonra apartmandan çıktığı görülen Sedat Köse, koşarak uzaklaşıyor.

Silah sesini duyan komşularının haber verdiği polis ve 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ağır yaralanan Fadime Dede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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