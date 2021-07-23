DEHA plaja indi tatilciler ayağa kalktı

2021 yazında birçok konser ve sahne performansına imza atan sanatçı Deha Bilimlier, bu kez Bodrum'da plaja şarkılarını seslendirdi.

2021 yazında birçok konser ve sahne performansına imza atan sanatçı Deha Bilimlier, bu kez Bodrum'da plaja şarkılarını seslendirdi.

1 Temmuz'dan itibaren Ege sahillerinde adım atmadık yer, konser vermedik şehir bırakmayan genç sanatçı, Bodrum Yalıkavak'ta yer alan Miya Beach'te muhteşem bir konser verdi. Sahneye dillere pelesenk olan "Tanrım" şarkısı ile çıkan Deha Bilimlier, şarkı sonunda "Tüm küslüklerin son bulduğu, tüm büyüklerin arandığı-sorulduğu bir bayram olsun bu bayram. Konser sonunda denize atlamak serbest. Şimdi bütün elleri havada görmek istiyorum" diyerek müzikseverlerin coşkusunu ikiye katladı.

Yaklaşık iki saat boyunca kendisini dinlemeye gelen tatilcilere doyumsuz anlar yaşatan Deha Bilimlier, sahneden alkışlar eşliğinde indi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı