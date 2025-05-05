DEHA 29. BÖLÜM İZLE || SHOW TV ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Deha'nın son bölümde ne oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi, Deha son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 30. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 29. bölümünde ne oldu? Deha dizisinin 29. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Deha dizisinin 29. bölümüne ilişkin merak edilenler…

DEHADİZİSİNİN 29. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, Karga'nın yardımıyla Karahan'ın elinden kurtulduktan sonra adalet arayışında önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ancak İmre'nin ısrarıyla olmak zorunda kaldığı ameliyat, planlarını geçici olarak sekteye uğratır. Ameliyat sırasında gelişen beklenmedik bir durum, çevresindekileri büyük bir şaşkınlığa uğratır.

DEHA 29. BÖLÜM İZLE

Bu sırada Cesur, Devran'ın yarım bıraktığı mücadeleyi sürdürmek üzere İskender'in safına geçer. Karga ise Devran'la yaptığı anlaşmayı tehlikeye sokabilecek bir gerçeği öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar ve bu bilginin bedelini hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir kişiye ödetir.