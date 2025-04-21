DEHA 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: SHOW TV ekranı Deha yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha'nın son bölümünde ne oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi, Deha 27. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 28. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? Deha dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Deha dizisinin 28. bölümüne ilişkin merak edilenler…

DEHA DİZİSİNİN 27. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 27. bölümünde olaylar hız kesmeden devam ediyor. Devran, İmre'yi nikâh masasından kurtarmak için tek bir saniye bile kaybetmeyi göze almaz. Ancak bu adımı atmadan önce daha zorlu bir mücadelenin içine girer: ailesini korumak. Bu kritik anda, sürpriz bir şekilde Cesur'dan yardım alır. Cesur, ilk kez kendi çıkarlarını bir kenara bırakıp Devran ve ailesi için elini taşın altına koyar.

DEHA 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Karahan ise Devran'ın İmre'yi kaçırmasıyla çılgına döner. İskender'i tehdit ederek Devran'a ulaşmayı planlar. Ancak Cesur, İskender'e beklenmedik bir şekilde yaklaşır ve Karahan'ın hesaplarını altüst eder.

DEHA 27. BÖLÜM

Devran ve İmre, yaşadıkları acıların ve geçmişin izleriyle yüzleşirken, Karahan durmaz ve Devran'ın canından çok sevdiği birine zarar vermeye kalkar. Fakat Cesur, verdiği söze sadık kalır ve bir başka trajedi yaşanmaması için harekete geçer.